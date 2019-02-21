摺疊手機元年揭幕 非蘋陣營搶出頭

影片來源：Samsung YouTube頻道

（中央社記者江明晏台北21日電）三星今天發表旗下首款摺疊手機Galaxy Fold，為2019摺疊手機元年揭幕，傳聞華為、小米等品牌今年也將參戰，研調認為，摺疊手機將注入手機市場新動能，但受限高價，初期需求不會太高。

適逢Galaxy邁入第10週年，三星今天凌晨在美國舊金山舉行發表會，一開頭就搶先曝光旗下首款摺疊手機Galaxy Fold，正面外螢幕達4.6吋，可單手操作，翻開內螢幕有7.3吋Infinity Flex螢幕，使用外螢幕時，能翻開內螢幕「無縫接軌」繼續使用，展開猶如一台小平板。

Galaxy Fold定位「超旗艦機種」，三星今天也在發表會上公布售價與上市時間，未稅價1980美元，折合新台幣約6萬元，Galaxy Fold預計4月26日在美國上市，其他市場則預估會在2019年第2季起陸續上市。

市場認為，2019年是摺疊手機元年，三星在去年11月開發者大會上已搶先曝光旗下首款螢幕可摺疊手機，今天正式發表並披露相關細節，解開外界對可摺疊手機的神秘面紗。除了三星之外，華為、小米、摩托羅拉、聯想都傳聞今年預計發表摺疊手機。

華為今年MWC記者會邀請函的圖像是摺疊手機，外傳華為有望推出Mate F摺疊機，搭載華為已發表的5G基頻晶片巴龍5000。小米總裁林斌先前也在微博亮相小米摺疊工程機的影片。

但LG則有消息指出，生產摺疊螢幕手機「為時過早」，目前持觀望態度。蘋果布局的專利顯示，蘋果也在設計摺疊iPhone，但按照蘋果過去作風，應不會急著搶先Android陣營推出。

三星指出，手機差異化縮小，導致消費者換機週期拉長，統計顯示，2016年消費者平均2.38年換一支手機，到2017年拉長為2.59年換一支手機。

據IDC報告顯示，全球手機市場已連續5季度出貨量下滑，2018年全球手機出貨較2017年下滑4.1%，三星仍蟬聯居於霸主地位，市占達20.8%，領先第2名品牌達6個百分點以上。

IDC看好，2019年下半年出現的5G技術和摺疊手機將為全球手機市場注入新動能；但TrendForce預估初期需求不會太高，今年占智慧型手機市場滲透率僅0.1%，到2021年將達1.5%。

市場人士評估，摺疊手機目前仍處於宣示主權的階段，由於售價高，一般來說消費者還會觀望，但非蘋陣營急著推出折疊手機爭搶市場目光，就是希望藉此創造話題，鞏固品牌聲勢，未來也不排除成為刺激消費者換機的一大誘因。

而使用經驗也將影響消費者換機意願，三星說明，當Galaxy Fold摺疊起來時，厚度為17mm，展開時，厚度為6.9mm，三星說明，由於選用Polyimide材質螢幕，相較非摺疊手機螢幕厚度下降，舉例來說，今年新發表的S10e手機螢幕厚度為7.9mm、S10為7.8mm、S10+為7.8mm。

三星指出，實際測試Galaxy Fold開合次數可達20萬次，以單天開合100次計算，可開合約5年。

相機方面，三星摺疊手機Galaxy Fold全機搭載6組鏡頭，分別為3組後置相機主鏡頭、2組7.3吋螢幕鏡頭、1組封面相機。其中主鏡頭搭載123度超廣角鏡頭，達1600萬畫素、F2.2光圈，還有長焦距鏡頭和廣角鏡頭。

在續航力方面，三星分享，Galaxy Fold搭載4380mAh電量，高於S10系列手機，也可支援無線電力分享功能。（編輯：林沂鋒）1080221