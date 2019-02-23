資金氾濫 學者：政府可補助新興技術誘發投資

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣超額儲蓄率連續7年突破1成，資金氾濫卻無助經濟成長，如今景氣走緩，學者認為，政府應該主動出擊，擴大公共建設力道，也可以鼓勵企業投資新興技術，如5G、風電等，有助於產業升級。

主計總處統計顯示，台灣超額儲蓄自2014年起，年年都在新台幣2兆元以上，超額儲蓄率更已連續7年突破1成。

全球景氣放緩，台灣經濟成長力道也相當有限，企業投資力道自然會轉趨保守；中央研究院經濟研究所研究員周雨田表示，既然民間投資不夠，政府就應該加大力道鼓勵投資，除了擴大公共投資，甚至可以思考有無放寬舉債上限的可能。

現行公債法規定，中央政府總預算（含特別預算）所舉借1年以上債務，不得超過前3年名目GDP平均數的40.6%存量上限；周雨田指出，台灣過去嚴守財政紀律，但其實法定債限的上限和其他國家相比，仍有相當大的空間，若能擴大舉債額度，政府會有更多資源協助投資。

修正法定債限茲事體大，周雨田也說，實務上有一定的執行難度，不過其他方面，仍有不少可以著力之處，政府鼓勵產業布局5G、人工智慧、離岸風電等具有未來發展性的領域，既然如此，不妨擴大補助企業投資上述重點技術，除了誘發企業投資動能，也可推動產業升級轉型。

中央大學經濟系教授吳大任則認為，2019年是很好的契機，雖然外在環境不佳，但美中貿易戰持續延燒，現在已經看到台商回流的跡象，而且九合一大選過後，南部「韓國瑜效應」發酵，企業投資的熱度有出來。

吳大任表示，儘管外需降溫，若政府能夠把握台商回流及南部投資熱度，強化歡迎台商投資的政策力道並鼓勵地方投資，當投資力道提振起來，有助於減少資金閒置的情況，並推升經濟成長動能。（編輯：林沂鋒）1080223