目標到期債券基金熱賣逾2千億 購買前注意4件事

（中央社記者邱柏勝台北11日電）目標到期債券基金商品熱銷，至3月底規模已衝上2116億元，引發金管會關注。業者表示，這類商品有其存在價值，關鍵是投資人是否了解商品特性，建議民眾投資前須先了解4重點，以免損失血汗錢。

目標到期債券基金為透過基金、持有一籃子債券至到期日，以固定利率的利息收入，作為主要報酬來源，由投信公司發行並銷售，銀行及保險公司也可以銷售目標到期債券基金商品。

其中，保險公司會將投資型保單連結目標到期債券基金，強調高利率、低風險，且只要能持有滿期，就能獲得穩定報酬，因而獲得消費者青睞。

觀察近3年台灣目標到期債券基金銷售情形，105年底前只有發行1檔、規模新台幣3.79億元，但到106年底，發行檔數已經來到13檔，規模達327.53億元；107年底更增至38檔，規模為1418.96億元。

而到今年3月底止，總共已有50檔目標到期債券基金，規模來到2115.9億元，可說是「等比級數」成長，足見在低利率時代，高於定存收益的報酬率，對民眾來說有相當高的吸引力。

不過，民眾購買目標到期債券基金商品時，若只著重業務人員宣稱的「目標報酬率」或「配息率」，忽略其他衍生費用，等到期滿領回本息，恐會出現與期望值相當大的落差。為此，購買目標到期債券基金前，投資人應知道4件事，才能避免損失。

首先，債券發行者的信用風險。業者說，如果是低風險的投資級債券（信用評級A-），報酬率也許才2%多一點，對投資人而言沒有吸引力。投信公司為增加目標到期債券基金的吸引力，債券投資組合中必須搭配報酬率較高的債券，例如新興市場債，但違約風險也因此提高。

其次，匯率風險。業者指出，部分目標到期債券基金雖標榜以美元計價，匯率波動較小，但也有採人民幣級別或南非幣級別的商品，強調可享有比美元更高的債息，還可有匯率避險效果。然而，匯率變動難以估算，避險成本也難掌握，根本不可能保證固定收益率，「業務如果跟你說保證年報酬5%、6%，都是胡扯。」

第三，目標到期債券基金商品，並不保證獲利，且提前贖回還需支付額外費用。業者表示，基金經理人會根據債券每日收盤價格，計算基金當天淨值，淨值天天變動，如遇到資本市場出現系統性風險，淨值也可能大幅下降，因此目標到期債券基金並非保本商品，且若提前贖回還得付2%費用。

最後，銷售機構為提前回收費用，前期的管理費會收很高，導致初期報酬率不如預期。業者說，投信公司為提前回收發行費用或保險公司要付業務佣金，會把管理費集中在前幾年收取。例如某6年期基金平均每年管理費是1%，6年總共收6%，但可能第1年就會先收3%，最後幾年不收管理費，所以初期報酬會被管理費吃掉大半，若是沒辦法確定自己是長期投資，或臨時有資金需求提前贖回，也可能會蝕本。（編輯：林孟汝／郭萍英）1080511