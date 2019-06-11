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台積電當先鋒 台股站上10600點

最新更新：2019/06/11 10:56
美國科技股持續大漲，帶動亞股反彈氣勢不墜，台股11日盤中站上10600點整數關卡。（中央社檔案照片）
美國科技股持續大漲，帶動亞股反彈氣勢不墜，台股11日盤中站上10600點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國科技股持續大漲，帶動亞股反彈氣勢不墜，台股則在精神指標台積電領軍下，盤中站上10600點整數關卡，量能也明顯放大。

截至10時40分，加權股價指數上漲48點、為10614點、成交值新台幣620億元，由於與台股連動性高的NASDAQ指數上漲1%、費城半導體指數漲幅更超過2%，激勵電子股反彈力道，除了台積電漲逾1.6%外，股王大立光漲幅超過2.5%，營收亮眼的玉晶光大漲逾7%，昨天強勢的散熱族群也續強。今天盤面由5月營收亮眼個股扮演反彈部隊。

分析師表示，台股加權指數昨天出現島型反轉跳空缺口，今天延續漲勢，且由前波修正幅度較大的電子股擔綱主流，在指數面臨整數關卡的心理壓力下，今天可望出現近期大量，若收盤漲勢未有明顯收斂，10227點可望先視為短線低點，10500點將是支撐。

分析師指出，雖然多頭重燃信心，但仍不可忽視美中貿易戰後續發展對於全球資本市場的影響，觀察月底將在日本舉行的20國集團峰會(G20)，美國總統川普及中國大陸國家主席習近平是否能就貿易爭端達成共識，將影響市場信心。

此外，法人也提醒，投資人需注意外資是否持續買超，外資昨天在台股買超新台幣83億元，為近期較大買超金額，三大法人買超逾百億元，法人買盤是否持續回流，也關乎後續反彈力道強弱。（編輯：鄭雪文）1080611

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