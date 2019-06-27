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首頁 / 證券

靜候川習會 台股恐震盪整理

最新更新：2019/06/27 08:45

（中央社台北27日電）市場靜候G20峰會川習會晤，商討貿易問題，美股收盤多持平，歐股跌多漲少，台股26日跌54.17點，收在10652.55點，投顧認為，目前台股已由低檔10227點反彈近600點，短線整理或震盪將加劇。

美國股市石油相關類股因油價上漲勁揚，製藥公司股價則走弱，股市3大指數收盤幾乎持平，但終場前道瓊工業指數與標準普爾500指數由紅翻黑。

世界油價和比特幣都勁揚，歐洲主要股市則跌多漲少，市場靜候美中兩國展開重要的貿易會談。

台股26日跌54.17點，收在10652.55點，成交值新台幣853.45億元。三大法人合計買超新台幣2.25億元，其中自營商買超7.6億元，投信買超0.51億元，外資及陸資賣超5.86億元。

美國總統川普啟程前往日本大阪出席20國集團（G20）高峰會，將與中國國家主席習近平會談，投資人期盼川習會能在貿易問題上獲致進展，以利終結去年以來的貿易戰。

日盛投顧指出，台股提防短線回檔月線約10590點附近，但下檔支撐也在月線附近，上檔壓力約為10850點附近，後市成交量要放大才有利多方轉強。近期國際股市持續隨貿易戰消息波動，目前台股已由低檔10227點反彈近600點，預期短線整理或震盪將加劇。（編輯：鄭雪文）1080627

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