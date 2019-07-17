央行總裁籲企業加薪 林伯豐：不等於提高基本工資

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）央行總裁楊金龍日前呼籲，企業應合理替員工加薪。三三會副理事長林伯豐表示，加薪不等於提高基本工資，且消費者物價指數、經濟成長率均低，此時調整基本工資時機並不妥當。

楊金龍日前赴工商協進會演講，鼓勵企業合理加薪。他說，台灣存在國內投資不足、生產力成長下滑、薪資成長停滯，以及人口老化、少子化等結構性問題，必須透過結構改革來協助經濟成長。另外，勞動部將在8月14日召開基本工資審議委員會，決定是否調整明年基本工資時薪、月薪。

三三企業交流會今天舉行7月例會，理事長許勝雄、副理事長林伯豐等人均出席活動。

林伯豐接受採訪時表示，政府已經連續3年調整基本工資，不過，加薪不等於是提高基本工資，企業有賺錢就會加薪，企業是否能賺錢，也需要靠政府提供友善投資環境。

他說，太陽能產業歇業，還有工具機產業放無薪假，且消費者物價指數、經濟成長率均低，此時調整基本工資時機並不妥當。他也建議，基本工資應本、外勞脫鉤。

許勝雄表示，勞動部有基本工資審議委員會，會根據公式判斷是否調升基本工資。

他也說，企業如何留才很重要，要讓員工得到好的薪資福利待遇與發展機會，適時地調整薪資是好事。（編輯：張均懋）1080717