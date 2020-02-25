鴻海電動車題材助攻 美系外資升評上修目標價

（中央社記者吳家豪台北25日電）美系外資看好代工廠鴻海2020年至2022年營業利益率將回升，且電動車事業將成為營收主要動能之一，將鴻海投資評等調升至加碼，目標價上修到115元。

鴻海股價今天開低走高翻紅，截至10時20分，盤中最高來到82.2元、漲幅約1.86%，成交量逾2.4萬張。

美系外資發布研究報告指出，鴻海希望透過改善營運效率，目標在2021年至2022年將毛利率提高到7%至8%，並預期電動車、數位健康及機器人等新事業貢獻營收比重將於2025年達到60%。

美系外資認為鴻海營業利益率回升將扮演短期股價利多，且打入電動車供應鏈有助於未來上修評等，如同2009年至2010年進入智慧型手機強勁成長週期，看好鴻海正進入2大成長階段。

首先，美系外資推估近期武漢肺炎疫情將影響鴻海2020年上半年營收6%，並影響營業利益25%；但在雲端及5G電信設備等新專案、iPhone新機挹注下，鴻海今年下半年營收有望強勁彈升，預估2020年每股盈餘將年增4%至9元。

其次，鴻海除了電動車零組件支援之外，也打算為電動車品牌客戶提供模組化設計、系統整合及服務解決方案等，可視為延伸個人電腦（PC）、筆電和智慧型手機組裝事業模式，有助於快速降低電動車生產成本，讓電動車客戶能專注於品牌行銷和產品分銷。美系外資假設2025年全球電動車滲透率達11%，推估鴻海電動車市占每提升10%，就能貢獻營收11%並提升毛利率2個百分點。

考量事業能見度提高、獲利攀升、電動車事業規模有望放大，美系外資將鴻海2020年、2021年每股盈餘預估值調高7%、28%至9元、10.88元，投資評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從95元上修到115元。（編輯：鄭雪文）1090225