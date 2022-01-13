台積電法說展望亮眼 法人：有助股價走勢穩健

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台股今天收漲61.53點，重返18400點關卡。法人分析，台積電法說會展望亮眼，看好台積電股價維持穩健走勢；台股短多格局未改，預估短線續呈高檔震盪格局。

台股今天以下跌19點開出，終場上漲61.53點、漲幅0.33%，收在18436.93點，成交金額為新台幣2773.67億元。類股漲跌互見，電子權值股中台積電表現持平，中小型電子股偏弱，金融、鋼鐵則是多頭人氣指標。

新光投信董事長劉坤錫指出，加權指數仍在18000點之上維持震盪，成交金額僅2773億元，成交值未明顯放大或量縮。農曆春節將至，長假效應下，預估買盤將轉為觀望，短線續呈高檔震盪格局。

他說，資金維持輪動格局，金融、鋼鐵走勢強勁，航運、中小型電子股表現偏弱。全球通膨問題升溫，各國央行加速升息步調，有助金融股表現，看好後市延續強勁走勢；鋼鐵歷經盤整，今天表現走強，仍需觀察能否維持續航力。

台積電、大立光法說會下午登場，台積電預期今年首季營收目標為166億美元至172億美元，季增高標逾9%，全年營收可望成長25%至29%。劉坤錫認為，台積電對今年展望佳，財測為法說會一大亮點，看好台積電股價維持穩健走勢；至於大立光法說會，看法則較保守。

法人分析，短期貨幣政策緊縮不確定仍存，市場波動增加，估近期美股趨於震盪。台股重回各期均線之上，多方格局未遭破壞，若權值股持續表態，加上外資回補台股，看好仍有上攻空間，月線18133點為多空關鍵，區間以18200點至18600點看待。（編輯：黃國倫）1110113