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升息利空已反映 投顧：台股年前估區間震盪

2022/1/19 19:20
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（中央社記者江明晏台北19日電）台股今天跌151.18點，收在18227.46點，投顧認為，美國升息、殖利率走高，已是市場利空老議題，不應持續干擾股市，台股後續應會維持盤整格局，農曆年前將在18000點到18600點區間震盪。

台股今天跌151.18點，收在18227.46點，成交值新台幣2556.83億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超93.15億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國升息、殖利率走高，都已經是市場利空老議題，多數已反映，不應持續對股市有重大影響，但台積電先前法說會報喜，由於利多題材已反映多數，股價也突破去年高點，因此短期內持續攀高機率不大。

黃國偉預料，台股後續應會維持盤整格局，年前將在18000點到18600點區間震盪，後續也將留意外資期貨多空布局，及外資是否持續調節。

他進一步說，由於2、3月市場已開始正式升息，在財報利多空窗期將導致台股向下修正，不排除跌破近期支撐，甚至可能要第3季才能重回18000點之上，而美國若進一步縮表，將會衝擊台股資金面。（編輯：潘羿菁）1110119

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