2050淨零碳排高度仰賴再生能源 學者：產業陷入兩難

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（中央社記者曾智怡台北30日電）國發會今天公布2050淨零碳排路徑圖，拚再生能源占比破6成。學者專家指出，近一年缺電聲浪沸沸揚揚，原因就在於再生能源不穩定性，偏偏淨零碳排路上，必須非常依賴再生能源，導致產業陷入兩難局面，凸顯電網調度與強化重要性。

國發會今天公布2050淨零碳排路徑圖，淡江大學經濟系教授廖惠珠接受中央社記者訪問時表示，這次終於提到「電力需求會增加」，是一種認清事實表現，值得嘉許，但也發現整體路徑規劃與「會不會缺電」切割，並無針對廢核衍生問題進行探討。

她指出，因應再生能源占比提高，電網調度需強化，但這部分並無清楚交代，包含可能對穩定供電產生哪些問題。

元大寶華董事長梁國源直言，近一年工商界紛紛產生缺電疑慮，原因就在再生能源的不穩定性，「但你要淨零碳排，又必須要非常依賴再生能源，所以就變成兩難」。

他指出，台灣近年受惠疫情，電子產品需求大爆發，去年經濟成長率破6%，今年看來也會保4%，若要繼續延續能量，須要有資源支持，包含五缺問題，尤其是電力問題，不只半導體等電子業耗費大量電力，傳統產業也有龐大用電需求。

梁國源認為，台灣現在畫出淨零碳排目標，若能達成當然樂觀其成，但兩難問題仍難解，尤其全球近期受俄烏戰爭影響、面臨能源價格飆漲洗禮後，對於淨零碳排態度已有所保留，加上儲能等新技術何時成熟充滿未知數，呼籲政府務實面對執行面問題。

包含訂定具體短中期目標，進行可行性分析，以及傾聽包含核能在內等更多元聲音，才可能步步推進長期目標。

不過，廖惠珠仍對能源配比抱持樂觀態度，尤其看好氫能占比可達12%。她指出，隨台灣未來會有越來越多風力發電，特別是東北季風季節時，適逢冬天電力需求較低，若白天光電又很充裕，多發的電力就可拿來產製綠氫，另有零碳排放的生質能產氫可能，產製量不容小覷。

針對電動車目標2040年達到市售100%，廖惠珠認為，因相對多國目標時程來得晚10年，可隨時觀察國際做法，意即所謂老二主義，加上油品越來越貴，都會推升民眾購買電動機車、汽車意願。（編輯：潘羿菁）1110330