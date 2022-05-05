航海王激戰 萬海股價超車長榮搶回寶座

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美股勁揚，激勵台股5日收紅盤，3日股價被長榮超車的萬海漲逾3％，奪回航海王寶座。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北5日電）美股勁揚，激勵台股今天收紅盤，貨櫃三雄也掀起另一場爭霸戰，3日股價被長榮超車的萬海，今天漲逾3％，奪回航海王寶座。

美國聯準會（Fed）宣布升息2碼並縮表，符合市場預期，緩和投資人焦慮，美股四大指數勁揚，激勵台股收漲130.29點，終場以16696.12點作收。

貨櫃三雄今天則掀起另一場航海王爭霸戰，長榮開盤不久股價就遭萬海超車，終場小漲1元，以新台幣152.5元作收，漲幅0.66％。萬海則開高走高，終場上漲4.5元，收在153元，漲幅3.03%，重返航海王寶座。

陽明今天開高走低，盤中不敵賣壓一度由紅翻黑，終場收平盤，收在130元。

貨櫃三雄今年首季營收表現均創單季新高，長榮首季營收逾1708.1億元，年增率89.9%；陽明首季營收1067.04億元，年增71.32%；萬海首季營收805.03億元，年增108.47%。（編輯：楊蘭軒）1110505