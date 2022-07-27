2家保經沒彙報財報且擅自停業 遭金管會廢照

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（中央社記者謝方娪台北27日電）漢泰保經及馬可維茲保經均未依規定彙報財業務報表且擅自停業，雙雙遭公會回報「失聯」；金管會表示，2家保經違規事實明確且情節重大，今天宣布廢止營業許可並註銷執業證照。

金管會今天表示，漢泰保經先前未彙報2019年度財業務報表，金管會已在2021年7月15日予以處分，不過漢泰保經2021年仍未依規定彙報2020年度財業務報表，並經公會回報失聯，且有擅自歇業情事。

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馬可維茲保經先前也因未彙報2019年度財業務報表且擅自停業，同樣遭金管會在2021年7月15日予以處分，但馬可維茲保經2021年仍未依規定彙報2020年度財業務報表，經公會回報失聯，且馬可維茲保經先前獲准停業後，沒有在法定期間申請復業或展延停業，自2021年8月30日起就擅自停業。

金管會表示，2家保經違規事實明確且情節重大，今天宣布依法廢止許可並註銷執業證照；金管會強調，保經應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法遵機制，以維護消費者權益並健全公司經營。（編輯：翟思嘉）1110727