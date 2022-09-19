亞幣競貶 新台幣收31.35元續創逾3年新低

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）市場憂心聯準會為了打壓通膨，將激進升息，助長強勢美元氣焰，新台幣匯率走勢疲弱，續向31.5元靠攏，今天收盤收在31.35元，貶值5.7分，再創逾3年新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.16億美元。

美國聯準會會議在即，市場預估聯準會將鷹派升息，美股上週五收黑，台股今天也量縮價跌，電金弱勢、航運重挫，終場加權指數收在14425.68點，下跌136.08點，失守14500點整數關卡。

外匯交易員表示，美元指數再次站穩110之上，新台幣匯率今天以31.290元開盤後，匯價旋即下挫、跌破31.3元價位，盤中最低觸及31.396元，再次刷新盤中波段低點。

外匯交易員指出，市場原先預期聯準會升息3碼，但美國通膨降溫狀況不如預期，部分專家認為聯準會升息步調恐更為激進，有機會升息4碼；熱錢持續回流美元，亞幣也只能跌跌不休，新台幣貶勢難踩剎車，持續向31.5元靠攏。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，美國聯準會本週會議的升息決策將左右後續市場走勢，如果聯準會持續激烈升息，亞幣競貶之下，新台幣很快會貶破31.5元重要心理價位，下探32元大關。（編輯：張均懋）1110919