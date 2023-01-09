中華電信拚智慧健康 郭水義：打造百歲健康未來

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（中央社記者江明晏台北9日電）中華電信總經理郭水義今天表示，中華電積極以5G等科技力投入「健康管理」、「保健照護」、「醫療診治」等3大面向智慧醫療生態系，協助打造人們百歲健康新未來。

郭水義今天出席「天下經濟論壇冬季場」，以「百歲未來x台灣轉型-科技力與生態系打造百歲健康」為題，分享當黃金人瑞時代來臨，中華電信正積極以5G、AIoT、雲端、資安、AR/VR等科技力投入「健康管理」、「保健照護」、「醫療診治」等3大面向生態系。

郭水義表示，中華電信透過「廣結盟」，協助醫療院所將服務從醫院向外延伸，提供符合用戶需求的各種場域服務，發展屬於台灣百歲未來的生態系數位解方，包括預防醫療「居家場域的自我健康管理」、「長照或社區場域的高齡保健照護」、以及「醫療院所場域的醫療診治科技量能」。

在自我健康管理方面，中華電透過居家穿戴醫療設備量測生理數據（血氧、心電圖、血壓、體溫、心律等），以5G傳送至「健康雲平台」進行AI分析，以預防與檢測各式疾病，除與相關穿戴設備廠商合作外，並讓各醫療院所上架其AI分析模型至雲平台，以提供用戶健康分析預測，落實「上醫醫未病」的理念。

在高齡保健照護部分，中華電將居家自我健康管理延伸至社區公眾場域，打造「雄健康」服務，串聯醫療院所與社會資源，落實社區健康照護；也將5G AR擴增實境技術應用於高雄榮家等照護中心，提供智能長照服務。

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在醫療診治方面，中華電信發展的SynDr. 遠距醫療平台可串接各式行動醫療影像設備，協助專科醫師進行遠距視訊會診，已成功在台灣10個醫療單位導入「5G遠距醫療平台」解決方案，並延伸運用於即時心導管、脊椎、達文西手術的遠距協作指導，成為串聯醫師與病患、擴大醫護量能的最佳科技幫手。

郭水義也提到，目前資源配置在「下醫」的部分較不足慮，未來應該把資源配置在「上醫」，例如在預防醫學中的AI檢測基因定序技術；另一方面，也應強調「身、心、靈」3面向的均衡發展，如，WHO大力推廣的全人健康（Whole-Person Health and Wellness）的概念，而中華電信近幾年來一直致力於以5G科技創新藝術、文化展演，都將豐富民眾的百歲人生。（編輯：蘇志宗）1120109