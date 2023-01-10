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2022年前11月刷卡額3.1兆 金管會估全年衝史上新高

2023/1/10 23:01
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（中央社記者謝方娪台北10日電）受百貨週年慶、電商雙11、黑色星期五檔期及疫後旅遊復甦4大因素帶動，2022年11月單月信用卡簽帳額達新台幣3258億元；因前11月刷卡額已達3.1兆元，金管會估2022年全年刷卡額將創史上新高。

金管會今天公布信用卡業務市場概況，截至2022年11月底止，總計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5508萬張、總有效卡數達3529萬張，平均活卡率達64%。11月信用卡簽帳金額3258億元，創史上第5高。

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金管會銀行局副局長童政彰表示，因百貨週年慶、電商雙11、黑色星期五檔期及旅遊復甦共4大原因，推升11月信用卡簽帳金額創史上第5高，因前11月信用卡簽帳額已達3.1兆元、年增12.22%，全年應會創下史上新高，贏過2019年全年簽帳額3.2兆元紀錄。

金管會今天同步公布電子支付機構業務市場概況，截至2022年11月底止，電子支付帳戶總使用者達2137萬人、月增60萬人，11月代理收付實質交易款項金額118.9億元、月增3.1億元，11月辦理國內外小額匯兌金額115.4億元、月減1.1億元。（編輯：潘羿菁）1120110

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童政彰
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