2千童從未健檢恐淪風險家庭 國健署擬家訪

（中央社記者張茗喧台北15日電）國健署提供7歲前兒童7次免費健檢，但近3年有超過2000名兒童從未使用，醫師表示，排除家住偏鄉就醫不便的孩子，其餘很可能是高風險家庭。國健署近期擬委託地方單位介入家訪。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，國健署婦幼健康組組長陳妙心表示，為強化兒童健康照護，該署免費提供7歲以下兒童多達7次的健康檢查，檢查項目包括生長評估，聽力、眼睛、口腔檢查以及語言、動作發展評估等，了解小孩的發育是否正常。

恩主公醫院新生兒科主治醫師許登欽指出，0到7歲是幼兒成長發展的重要階段，很多情況下必須透過醫師觀察，才能看出孩子的異狀，例如有無先天性心臟病、疝氣、隱睪症、弱視、自閉症、認知遲緩等異常。

6個月大的小碩在出生後1個月接受檢查，醫師發現他的肚臍有異常分泌物，立即轉介診斷，發現他是「臍腸系膜導管未關閉」，所幸及早發現、立刻開刀治療，避免惡化成嚴重的腹膜炎。

根據國健署統計，近3年來約8成兒童都使用過健檢服務，顯示大多數家長關心孩子成長狀況；然而，有約1.5%的7歲以下兒童卻從未使用兒童健檢。

許登欽說，按照過去經驗，這些從未篩檢的個案大多來自原鄉或偏鄉，可能是該地缺乏能做兒童健檢的兒科醫師或家醫科醫師，也可能是住處到醫院太遠，一次就醫得花上數小時，家長因而忽略健檢重要性。

至於少數住在都會區的孩子則有可能是高風險家庭，許登欽指出，目前各地衛生局均將這些家庭列為特別關注對象，會電訪詢問未帶小孩做健檢的原因。

國健署副署長游麗惠表示，根據過去經驗，這些從未帶孩子健檢的家庭，大部分是父母不在國內，才未帶孩子做健檢，國健署將進一步分析這些家庭的收入等資料，近期將委託地方衛生單位協助家訪。（編輯：黃世雅）1080215