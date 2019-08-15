長庚心臟衰竭整合治療成效佳 亞太各國來台取經

長庚醫院指出，菲律賓、中國大陸等20名亞洲各國醫護人員組成的參訪團來台取經，15日到林口長庚醫院觀摩「功能性的心衰中心」運作模式，參訪病房、心臟復健中心及心臟衰竭門診等。（長庚醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月15日

（中央社記者張茗喧台北15日電）心臟衰竭是老人常見疾病，恐伴隨喘、悶、水腫等併發症，對家庭成員是極大壓力。長庚醫院透過跨科照顧不僅讓患者學會自我照護技巧，同時降低再住院率，吸引亞太各國前來取經。

長庚醫院今天發布新聞稿指出，菲律賓、中國大陸等20名亞洲各國醫護人員組成的參訪團今天到林口長庚醫院觀摩「功能性的心衰中心」運作模式，參訪病房、心臟復健中心及心臟衰竭門診。

林口長庚心臟內科系主任褚柏顯表示，隨高齡社會到來，心臟衰竭是老年人口常面臨的心臟疾病，經常伴隨呼吸喘、胸悶、下肢水腫、疲倦等全身性複雜症狀及多重合併症，對病患與照顧家屬都是極大壓力。

褚柏顯說，由於心臟衰竭病患症狀複雜且多重，照顧心臟衰竭病患需要以病患為中心涵蓋身體、心理及社會做全面評估；因此，林口長庚2013年成立心臟衰竭中心，6年來累積豐富的心臟衰竭臨床及學術經驗與成果，同時推動心臟衰竭的學會登錄計畫，以了解台灣現況，並且訂立心臟衰竭指引、推動標準化治療。

褚柏顯指出，當心臟衰竭患者確診後，就能由個案管理師協調整合跨團隊聯繫，適切安排照護流程，並提供住院到居家持續性的照護。

更重要的是，心臟衰竭常伴隨許多共病，飲食、飲水、活動等生活型態都需要特別注意，因此該中心會在患者住院時，傳授自我疾病照護的責任及技巧，減少反覆入院機率，同時增進病患及家庭照顧者的生活品質，病患1個月內再住院率可從過去的10%降至5%以下。

褚柏顯說，過去曾遇過一名30多歲病人，在外院診斷為心臟衰竭，四處求醫卻得到「沒辦法治療、改善」的答案，令他相當失落，經長庚心臟衰竭照護團隊的整合治療後，病人不僅病情改善，還能回到工作崗位，找回自信。

褚柏顯強調，心臟衰竭病患規律回診治療相當重要，部分病患在治療後，自認症狀改善就不再回診，過一陣子就會因同樣問題再次入院；他也提醒心臟衰竭患者，務必遵照醫師指示運動，生活作息正常不要熬夜、避免抽菸喝酒、飲食適當勿重鹹，心臟衰竭也能跟其他慢性疾病一樣，與患者和平共存。（編輯：謝雅竹）1080815