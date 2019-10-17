台日研究證實 晚期肝癌採聯合治療提高存活率

（中央社記者蘇木春台中17日電）台灣及日本團隊研究發現，標靶藥物搭配栓塞治療，肝癌晚期患者存活率可提高，研究成果也登上國際醫療期刊。

光田綜合醫院癌症中心主任暨腫瘤內科主任郭集慶，與台灣及日本研究團隊，花費2年時間利用台灣健保資料庫，追蹤2112名肝癌患者數據，比對分析肝癌晚期患者治療效果。

研究發現標靶藥物加上肝動脈化學栓塞聯合型治療，在6個月和1年治療後，存活率分別為80.3%、53.5%，而單獨口服標靶藥物治療的患者，存活率分別為54.4%、32.4%，存活率分別增加了26個百分點、21個百分點，研究成果也登上國際癌症期刊「Cancers」。

郭集慶今天受訪表示，肝癌每年影響數十萬人，在台灣排名10大癌症第2，由於肝臟沒有神經，肝癌初期不會疼痛也沒有明顯症狀，臨床上因疼痛就醫，有約5成患者已是肝癌晚期，面對晚期肝癌幾乎沒有可行的手術切除方法。

他說，以往研究顯示，標靶藥物索拉非尼（sorafenib）可增加晚期肝癌患者的存活率6.5至10.7個月，因此成為標準治療，但對於要如何提高有效性仍是個問題。

郭集慶說明，栓塞治療是臨床治療肝癌的療法之一，利用阻斷供應惡性細胞養分的血管來殺死癌細胞，有效阻止腫瘤擴散，然而很少研究驗證比較只有口服索拉非尼的治療與「索拉非尼＋栓塞」的聯合治療，經過此次研究證實是有效的。

郭集慶希望研究成為肝癌治療的進步指標，同時也鼓勵更多關於索拉非尼搭配栓塞治療，如何同時控制肝臟腫瘤機轉的相關研究能持續發展，讓晚期肝癌有越來越多、也更有效的治療方法可控制癌細胞，延續病患生命。（編輯：張銘坤）1081017