近3年首例 1歲男童染腸病毒71型3天離世

（中央社記者陳偉婷台北22日電）疾管署今天公布，南部1歲男童感染腸病毒71型，發病3天就因心肺衰竭而死亡，為今年首例腸病毒死亡個案。專家指出，腸病毒疫情雖已趨緩，但要脫離流行期可能還要1個月。

孩童感染腸病毒71型有較高的風險併發重症，且重症病程快速。根據疾病管制署統計資料，今年累計50例腸病毒併發重症個案，其中1人死亡，有8成都是感染腸病毒71型。

疾管署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報指出，上週（10月13日至10月19日）國內腸病毒門急診就診共計約1萬6400人次，較前一週下降7%，近期疫情持續下降，但仍處流行期。近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，不過，腸病毒71型持續於社區活動。

今年首例腸病毒死亡個案為一名南部1歲男童。疾管署防疫醫師林詠青表示，男童因反覆發燒及嘔吐，分別於9月26日及27日到診所就醫，之後出現嗜睡情形。28日有呼吸急促、活動力下降送醫院急診就醫，發現有肺水腫、呼吸衰竭、心肌炎及休克。

林詠青說，男童雖緊急住院治療，仍因病情急遽惡化不幸在當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發肺水腫、心肌炎、呼吸衰竭等心肺衰竭狀況。

林詠青說，該男童的哥哥在9月初有腸病毒症狀，學校也有因腸病毒停課。但兩人發病間格長達3星期，是否因此感染不能肯定，也不排除可能是在公共場所遭感染。

疾管署副署長羅一鈞說，腸病毒疫情已經脫離高峰，近4週疫情下降，但觀察到下降的幅度趨緩，以當前下降速度，要脫離流行期可能還要1個月左右。

羅一鈞也說，近年較少聽聞孩童感染腸病毒71型而重症死亡個案，上一例發生在2016年。今年新增的男童為近3年首例。

林詠青說，5歲以下幼兒為腸病毒重症高危險群，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，並於幼兒感染後一週內留意其病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院，以掌握治療黃金時間。（編輯：張雅淨）1081022