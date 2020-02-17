入境檢疫電子化系統上路 陳其邁盼縮短通關時間

行政院副院長陳其邁（右）17日到桃園國際機場視察，現場試用新推出的「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，他也期盼國籍旅客在入境時多加使用，以縮短通關所需時間。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年2月17日

（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）行政院副院長陳其邁今天到桃園國際機場視察，並下載試用新推出的「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，他期盼國籍旅客在入境時多加使用，以縮短通關所需時間。

中央流行疫情指揮中心昨天起實施「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，國籍旅客只要持具有台灣門號的手機，掃描QR Code後就可線上填寫資訊上傳，在接獲系統簡訊回覆確認後，通關審核時就可免去填寫紙本的麻煩，衛生單位後續也可以使用登錄手機號碼及資料同步追蹤。

陳其邁下午在進入機場第2航廈入境長廊管制區時，也拿出手機掃描試用，聽到陪同人員表示，首日使用率只有10.6%，他也指示，請航空公司在機上多向旅客宣導，尤其是從中港澳入境，又符合開立居家檢疫通知書的旅客們能提前作業，讓下機後的檢疫流程能加速。

陳其邁表示，相當感謝第一線執行武漢肺炎檢疫工作的人員，辛苦為台灣安全把關。以往在電子檢疫部分，負責同仁有時候為了趕時間作業而忙到深夜，期望透過「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」的上路，減少人力負擔，提升工作效率也加速民眾檢疫流程。（編輯：方沛清）1090217