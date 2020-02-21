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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎／鑽石公主號包機赴日 接回19台灣旅客1醫生

最新更新：2020/02/21 15:13
因應武漢肺炎疫情，政府派出華航包機於21日下午1時前往日本，預計接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日
因應武漢肺炎疫情，政府派出華航包機於21日下午1時前往日本，預計接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）鑽石公主號包機今晚抵台，預計接回20名台灣人，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功說，當中有19名鑽石公主號旅客及1名先前派去的醫生，預計晚間10時15分到台灣。

防疫資訊

何啟功表示，接回鑽石公主號旅客的班機CI7550已於今天下午1時03分從桃園機場起飛前往日本羽田機場，這次準備工作比上次的武漢包機回台嚴謹，在旅客登機前有包含症狀、健康狀況詢問及量測體溫等，若當中有人健康狀況改變，就可能影響登機人數。

何啟功指出，鑽石公主號有22名台灣旅客，另有2名船員，加上有雙重國籍的人有27人，另外還有1名先前派過去的醫生，總共28人。而28人當中，有1名台美雙重國籍人士自行轉機到香港，再扣掉7人因確診或在日本隔離，共20名台人會搭機回台。

何啟功也提到，由於班機預計可容納150人、空間夠寬敞，會將過去14天內有症狀的人安排坐在其中一區塊，跟沒有症狀的人區隔，另外也會預留一些區域，以防有乘客發生緊急狀況。

另外，飛機降落桃園機場之後，也會再做發燒症狀的詢問、收集旅客的健康聲明書，現場也已經準備共14輛救護車，其中2輛備用，如果乘客下飛機後發生緊急狀況，會使用這2部備用救護車送醫院。

何啟功表示，班機上配有3名護理人員及4名機組人員、3名機師，旅客下機後會送到衛生福利部台北醫院、衛生福利部桃園醫院住院篩檢，採檢2次陰性還須經專家及醫生判定是否能離開醫院到集中場所隔離。

何啟功也指出，自行轉機到香港的台美人士若要回台，必須依照現在規定隔離14天，但如果他在香港確診，基本就不會讓他入境。（編輯：張芷瑄）1090221

影片來源：衛生福利部疾病管制署
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