108年第4季廣電媒體申訴416案 內容不實達1/3

（中央社記者吳柏緯台北24日電）NCC今天公布108年第4季的廣電媒體申訴案件統計，共有416件，其中與內容不實的申訴案達142件，占全部的1/3。NCC並開罰22件，核處金額達750萬元，申訴量及罰款金額均較第3季下降。

國家通訊傳播委員會（NCC）指出，108年第4季總共收到416件廣電媒體申訴案件，以類型區分，「內容不實、不公」的申訴案達到142件，佔全部申訴案件的34.13%，是這次數量最多的案件；其次為「節目與廣告未區分」，收到63件，佔比為15.14%；「針對特定頻道（電臺）/節目/廣告內容、語言用字表達個人想法」共有54件，佔比12.98%，位居第3。

NCC表示，在416件申訴案中，電視節目共有391件，遠超過廣播的25件。若進一步分析電視媒體被申訴的節目類型，「新聞報導」的申訴案件最多，達239件；其次依序為「廣告」的42件、「政論談話性節目」的26件、「影劇節目」的21件、「綜合娛樂節目」的11件、「消費資訊型節目」的10件，以及「其他類型節目」21件。

回顧108年的廣電媒體申訴案件的走勢，第一季達1423件、第二季865件、第三季428件、第四季為416件。NCC官員表示，申訴案件呈現逐季下降趨勢，顯示出廣電媒體的自律成果，閱聽人也有感受，盼業者能夠持續維持。

至於核處金額，108年第一季達新台幣227.3萬元、第二季760萬元、第三季1300萬元、第四季為750萬元。

NCC說明，108年第4季核處電視事業（無線、衛星頻道）共22件，核處內容含警告7件與罰鍰15件，違規事項以「節目與廣告未明顯分開」為主。

NCC官員指出，違反相關規定的案件都須經由諮詢委員會審議後，才會做出核處，並依情節提出警告或是罰鍰，仍需以個案認定。

官員說，相關的裁罰紀錄確實會在未來換照時列入評鑑，但並不是唯一的項目，包含後續的處置、是否有精進改正，並強化相關人員訓練，都是評鑑的一環。（編輯：林孟汝）1090224