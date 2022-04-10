學生確診新增73本土案例 全國停課達223校

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天公布最新統計，全國共18縣市、223所園校採全校或部分班級停課；確診學生新增73名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，各級學校累計達2020名學生染疫。

教育部今晚透過文字說明，截至下午3時，全國共223所園校（幼兒園33所、國小83校、國中28校、高中32校、大專校院47校），採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月10日下午5時30分，共2020名學生染疫，包括本土1376例（比昨天統計增73例）、境外移入644例（比昨天統計增17例）。

以教育階段區分，大專校院955例（增25本土、17境外）、高中252例（增6本土）、國中186例（增7本土）、國小459例（增31本土）、幼兒園168例（增4本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110410