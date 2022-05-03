疫情升溫飯店住房未明顯減少 業者推城市旅遊

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（中央社記者余曉涵台北3日電）近期本土疫情升溫，不過飯店業者觀察，旅遊人數並未明顯減少，連假期間熱門旅遊城市的飯店住房率仍有5到6成，但因應疫情旅行型態改變，飯店也攜手旅遊業推在地深度行程搶客。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，旅遊業者積極轉型，不少飯店業者不只是提供住宿，更與旅遊業者合作，打造深度探索城市遊程。

老爺酒店集團日前宣布與KKday合作，共同在老爺旗下品牌所處的6座城市，開發出12款兼具深度人文內涵、趣味與感動的「老爺式旅行」路線，以獨特的城市觀點，引領旅人更自由探索台灣。

老爺酒店集團表示，雖然目前本土疫情升溫，但旅客出遊意願並沒有降低太多，連假期間以觀光為主的飯店住房率仍可以高達5到6成，每天也有不少民眾電話詢問城市旅遊路線的相關訊息。

老爺酒店集團說，這12條路線以「尋找有別於傳統城市旅遊特色」、「更具深度的慢遊探索」、「發現台灣旅行的無限可能」及「打造全方位的體驗樂趣」為概念。

老爺酒店集團指出，像是新竹路線為例，推薦旅人從「新舊融合」角度認識新竹，跟著在地青年所組成的文化工作室，由新竹都城隍廟出發，先走訪百年中藥行鴻安堂，與年輕的第四代傳人學習調配四神湯藥包。

再到老宅翻新的瓏之陶咖啡，在陶鍋烘焙的咖啡香氣中，感受老屋被賦予的新生命；同時前往赫赫珠寶，與年輕老闆聊傳統珠寶店「綁師傅」文化及近代珠寶產業故事；最後抵達新竹最古老的公有市場東門市場，見證在青年活力與創意進駐後，老市場如何美麗再綻。

台北市路線則有基隆崁仔頂魚市場深夜叫賣文化導覽，烘爐地的深夜發財金文化體驗，抑或時下最夯的日式酒店條通文化巡禮等四條趣味至極的特色路線，從「另類繁華夜生活」角度，認識更富含在地人味的台北。

台中路線則與多位藝術家及文創風格店家共同合作，以「城市尋寶、自由探索」為概念，策劃出3條涵蓋美學、藝文、歷史、文創、手作等獨特步行遊程，每條路線展現台中不同人文風情。

台南路線利用「百年廟宇」的城市特色，設計出善化及新化2條「打怪」路線，用台南縣城中歷史交疊紋理，深刻展現老街與廟宇之美。宜蘭礁溪路線以「建築之美」角度，帶領旅人走訪建築大師黃聲遠作品，以策展般的細緻規劃，走讀蘭陽平原上的建築美學。

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台東路線更揮別原民傳統體驗或大自然美景，要用老故事、舊建築及駐足台東的人們，帶領旅人重新認識一遍台東。

另外，像是台南晶英酒店也推出顛覆古城旅遊行程，策劃酒精壯遊「府城微醺巴士」，將白天親子適宜的觀光雙層巴士，大肆改造為成人限定的移動夜店，內裝鋪滿炫彩霓虹造型佈置與迷幻燈光投射，搭配節奏感強烈的電子音樂，熱鬧穿梭於新舊城區間，要用不一樣的方式帶旅客玩台南。（編輯：卞金峰）1110503