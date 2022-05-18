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傳退將妻咆哮護理師惹議 陳時中：不容許特權

2022/5/18 11:02
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）傳有退役將軍妻子不滿探病規定，大聲咆哮三軍總醫院護理師。指揮中心指揮官陳時中說，這段期間一定不容許特權，承諾積極處理，要求相關單位深入了解，起碼要看到相關報告。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高風險縣市醫院全面禁探病，僅開放病危狀況等例外。近日社群網站臉書（Facebook）流傳一部影片，指一名退役將軍妻子不但可到三總探病，還由於無法立刻進病房探病，咆哮護理師。

陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，列席報告業務概況，並備質詢，民進黨立委洪申翰關心上述這一起退將妻咆哮護理師事件，他指出，現在本土疫情高峰期還沒有過去，面對此事件應積極處理、依法開罰，提高醫療人員士氣。

陳時中表示，這段期間一定不容許特權，第一線醫護人員在防疫階段額外辛勞，需要予以保護，這起事件可能涉及「醫療法」及「傳染病防治法」相關法規，將由地方衛生局介入調查開罰與否，也會要求衛福部相關單位向衛生局了解此事，「起碼要有報告出來」，承諾積極處理。

另外，洪申翰也提到，隨著台灣近來疫情升溫，確診者人愈來愈多，「新冠長期症狀」（long COVID）對民眾帶來的影響值得關注，但現階段仍有縣市沒有任何一家COVID-19染疫康復者整合門診，如這一波本土疫情染疫人數多的基隆市也在沒有整合門診名單中。

陳時中說，隨著確診母數越大，需要「新冠長期症狀」醫療服務個案自然增加，在醫事司及健保署合作下，現在全台約有100多家醫療院所有染疫康復者整合性門診，提供相關服務，根據服務數量統計，現階段仍看不出強烈需求性，但現在服務數低，不代表未來相關需求低。

陳時中表示，現在染疫康復者整合性門診服務數據應該是前一波疫情的表現，現階段疫情本土染疫者可能在2至3個月後漸出現「新冠長期症狀」，將持續關注；目前首要任務是起碼在每個縣市建立整合性門診，尤其今年疫情較嚴重地區，將要求醫事司等單位盡快與地方討論相關事務。（編輯：陳仁華）1110518

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