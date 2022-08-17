中央廚房10校進度落後 潘文忠：盡力趕上開學

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（中央社記者陳至中台北17日電）行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫，目前已79校完工，有10校進度落後。教育部長潘文忠今天說，會盡力完成，如果仍趕不上開學，會以既有供餐措施或由鄰近學校支援，確保學生用餐順暢。

根據教育部統計，全國123校新建、擴建中央廚房，已完工及進度超前達79校（64.23%）、符合進度34校（27.64%）、進度落後則有10校（8.13%）。

教育部長潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪解釋，進度落後的學校多是因為所在位置偏遠，或是施工遇到水土保持的一些限制。

潘文忠表示，行政機關和廠商會在兼顧工程品質與工安下，盡最大努力拚到最後一刻。如果還是趕不上開學，學校會先採原本的供餐方式，運用既有廚房或契約廠商，或是由鄰近學校支援，銜接完工前的這一段時間。

潘文忠強調，中央廚房是一個重要工程，希望突破過去數十年來偏鄉孩子午餐受到的限制。他很感佩參與投標的廠商提早上工、利用假期時間趕工，就是希望開學前能完成。

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教育部稍晚發出新聞稿也解釋，考量偏鄉學校亟需人力協助，營養師招聘困難，教育部開放3招仍無營養師應聘時，可聘用大學營養相關科系畢業的「專案經理人」，減輕學校行政負擔。但經理人只執行午餐行政工作，不涉及營養師專業職責。

政府透過各項補助，讓全國學童每天食材費用都可達到新台幣62元的水準，教育部也邀集廚師、營養師等透過會議和實際試煮，設計出選用在地食材、符合學生成長所需營養，且孩童喜歡的88餐新式菜單指引，並拍攝烹飪教學影片，提供校廚及團膳教育訓練使用，後續將持續邀請團膳業者代表給予意見。（編輯：張雅淨）1110817