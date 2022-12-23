「醣」科學 莫德納基因科學長黃翊群論壇分享見解

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（中央社記者張榮祥台南23日電）發展mRNA的關鍵人物，莫德納基因（Moderna Genomics）總經理兼科學長黃翊群博士今天出席「成功講醣大師論壇」，並談到疫苗研發心路歷程。這也是黃翊群在台首場公開演講。

由成功大學與永豐餘學院舉辦「成功講醣大師論壇」，另2位學者包括美國克里普斯（Scripps）研究院化學講座教授、前中研院院長翁啟惠，以及永豐餘學院院長何壽川，3位學者從各自研究領域出發，分享對於「醣」科學獨到見解。

成大校長蘇慧貞開場致詞簡要介紹3位講者，並感謝成大學長何壽川提出醣經濟復興概念，串聯3位不同專業面向的講者，開啟下一世代在面對人類健康、氣候挑戰等議題時，能看見關鍵元素「醣」所鏈結的各種路徑，也勉勵現場聽眾，從這裡出發、從醣串聯的世界出發，從而開啟無限想像力，探索更多可能性。

黃翊群為莫德納子公司莫德納基因（Moderna Genomics）總經理兼科學長，擁有分子生物與醫學寄生蟲學博士及MBA學位。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發之際，黃翊群所帶領團隊更是讓莫德納公司發展mRNA的關鍵人物。

黃翊群這次主動對永豐餘學院所提出的「醣」經濟表達興趣，也促成他在台灣的首場公開演講，備受注目。主辦講座的成大化學系也才發現黃翊群的父親為成功大學水利系50級校友。

黃翊群演講中分享加入莫德納後職涯發展，也談及mRNA在疫苗方面的應用，同時以自身經歷告訴現場聽眾幸運是給準備好的人、先有工具再找目標，以及保持好奇心的重要性。

「外界常會覺得新冠疫情是我們的幸運，但我認為幸運是留給已經準備好的人。」黃翊群說，進入莫德納公司原本應徵的是業務開發職務，而莫德納公司一開始目標是希望利用mRNA製造出補足罕見疾病與標靶治療的蛋白質，但卻屢遭瓶頸。此時黃翊群臨危受命帶領科學家團隊做研發，面臨強大壓力下，選擇跳脫框架思考，盤點手上現有資源，找到可執行的目標。

2017年至2018年間，黃翊群率領研發團隊建立一套成功的mRNA疫苗產製方法，包含呈現可預測的注射反應、治療效果，並以最新製程技術確保安全性，同時擴展新廠與設備，也因此當新冠疫情爆發，莫德納公司得以在短短11個月內就研發出疫苗並獲得美國授權通過。

現場有學生提問，如何尋找研究發展方向，黃翊群建議「保持好奇心往下深入去鑽研，也許過程中會忘記自己當初為何而做，但因為想要找到答案，就是會想繼續走下去，直到找到答案。」

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他提及以前研究瘧疾，在台灣、美國根本少人有興趣。而雖然冷門，只要有興趣有好奇就會一直做下去，「刻意去追求主流，但等你追趕上卻可能已經來不及了，也太累了。」例如mRNA 在10年前並非主流，但卻在COVID-19疫情中發揮作用，成為備受矚目焦點。

今天論壇歷時3小時，現場座無虛席，台南一中科學班同學也到場，聆聽科學研究，分享最新知識前景及人生經驗，也發問「在研究室的日子會不會很無聊？」引起現場一片笑聲。（編輯：孫承武）1111223