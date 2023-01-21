大樂透頭獎摃龜下期上看1.3億 春節大紅包剩303組

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台灣彩券公司表示，今天開出的第112000007期大樂透頭獎無人中獎，獎金累入次期，22日開獎的大樂透頭獎預估上看新台幣1.3億元；另本期春節大紅包開出28組，剩餘303組百萬大獎待送出。

台彩表示，大樂透今晚加開的9個春節大紅包中獎號碼依大小順序分別為01、10、15、21、23、28、40、46、47，本期共開出28組，總中獎注數達34注，其中1注獨得百萬獎金的有22組，另有6組為2注均分，每名中獎人各分得獎金50萬元。

台彩說明，開出本期春節大紅包獎項的投注站共34家，其中，位於高雄市苓雅區的「大興金香鋪」昨天才剛開出該店累計的第11注春節大紅包，今晚再度開出大獎，累計已開出12注春節大紅包獎項，持續締造單店累計開出最多注春節大紅包獎項的紀錄。

台中市沙鹿區的「轉轉運彩券行」及台中市霧峰區的「有錢尚好樂透站」，都曾在110年間開出過大樂透頭獎，中獎金額分別為3.6億元及5.4億元，今晚也各開出1注春節大紅包獎項。

台彩指出，統計到今晚為止，360組100萬元的春節大紅包獎項累計已送出57組，還有303組百萬大獎待送出，22日開獎的大樂透頭獎上看1.3億元，並將繼續加開9個獎號，民眾除了有機會贏得兔年的第1個億元頭獎外，還可以對加碼的春節大紅包獎項，想中獎的民眾務必把握機會試試手氣。（編輯：翟思嘉）1120121