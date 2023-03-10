油價中止連6降 下週汽油估漲3角

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（中央社記者曾智怡台北10日電）阿拉伯聯合大公國否認規劃退出石油輸出國組織（OPEC），加上沙烏地阿拉伯擬調漲4月銷往亞洲的原油官價，國際油價應聲上漲。中油油價平穩雙機制持續運作，預估13日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.3元，柴油每公升價格不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元；汽油將中斷連5週下降態勢，超級柴油則是維持每公升27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月9日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶83.32美元，較上週82.87美元上漲0.45美元；新台幣兌美元匯率為30.693元，較上週30.615元貶值0.078元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.6元，柴油零售價格每公升調漲2.3元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估13日凌晨零時起，汽油每公升價格調漲0.3元，柴油每公升價格不調整。（編輯：林淑媛）1120310