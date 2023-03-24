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食藥署網站遭網路攻擊 流量異常一度癱瘓

2023/3/24 20:43
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部食藥署網站今天下午遭分散式阻斷服務（DDoS）攻擊一度癱瘓，約2小時內排除。食藥署晚間表示，在發現異常流量後，立即啟動緊急應對措施，與電信業者合作減緩影響，現已恢復正常。

衛生福利部食品藥物管制署資訊室主任林文洲晚間告訴中央社記者，今天下午1時許，發現食藥署名稱解析伺服器遭受分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，也就是不特定對象同時大量連環訪問，導致伺服器來不及回應而癱瘓。

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林文洲說，當下立即啟動緊急應對措施，與電信業者通力合作，減緩攻擊影響，由於無法確定不特定對象究竟是不是確實需要服務的對象，逐一確認惡意網址並予以排除後，2小時內恢復正常。

除與最前端電信業者合作，由電信業者協助把關，林文洲說，食藥署本身也掌握惡意網址名單，儘量把危險的地方排除，未來也將持續加強網路安全措施，提高應對此類攻擊的能力。（編輯：陳政偉）1120324

#林文洲
#食藥署
#分散式阻斷服務
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