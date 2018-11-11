馬英九：我是卸任總統 如何傷害台灣主權

前總統馬英九（前左2）11日陪同國民黨嘉義市長參選人黃敏惠（前左3）到嘉義公園拜票，回答媒體有關統獨議題時說：「我一個卸任總統，如何傷害台灣主權呢？」中央社記者江俊亮攝 107年11月11日

（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）前總統馬英九日前提到所謂的「新三不」，被總統蔡英文指傷害台灣主權。馬英九今天到嘉義市助選，接受媒體訪問時說：「我一個卸任總統，如何傷害台灣主權呢？」

馬英九日前在馬習會3週年研討會上表示，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，並提出「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

對此，總統蔡英文認為馬英九所提的「新三不」，是在一個錯誤時空環境下，做了一件傷害台灣主權的事情，對中國與國際社會送出了錯誤的訊息，也讓人有扯後腿感覺。

馬英九上午陪同中國國民黨提名的嘉義市長參選人黃敏惠到嘉義公園拜票時，回答媒體說：「這完全是民進黨的『奧步』，我在一場研討會上的個人建議，居然被蔡總統說成傷害台灣主權，讓我覺得不可思議。」

他表示：「現在台灣最關心的是拚經濟、拚民生，地方選舉，談什麼統獨呢？談什麼傷害主權呢？我一個卸任總統，如何傷害台灣主權呢？這個說不通、做不到、也沒有意義。」

馬英九推薦黃敏惠，說她過去在擔任嘉義市長時相當了不起，9年的執政，翻轉嘉義。今年8月23日南部下大雨，嘉義市未淹水，是因為八八水災之後，黃敏惠全力整治牛稠溪與八掌溪的結果，那時候他當總統，最清楚這些事。

他說，黃敏惠原本是中山女中的國文老師，知道如何推動文化活動，讓世界看見嘉義；黃敏惠在照顧老人方面也很用心，任內曾讓嘉義市得到聯合國「高齡友善城市」的殊榮。

同時，馬英九指出，支持黃敏惠是藍軍一致的看法，「有一些人可能有一些個人的問題，希望在最後關頭，能將藍軍一些隱藏的選票催出來」。高雄市長候選人韓國瑜出來以後，藍軍有些隱性的選票已明顯轉為顯性，這是個好現象。（編輯：梁君棣）1071111