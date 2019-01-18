法院駁回黨產會抗告 國民黨：保障財產權

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨發言人洪孟楷今天表示，最高行政法院駁回黨產會抗告的裁定就是為保障任何團體的財產權，這是憲法賦予所有國民的權利，黨產會若不願面對事實，就是藐視憲法、忽視法治。

不當黨產處理委員會對中國國民黨出售舊中央黨部大樓，追徵新台幣11億餘元，國民黨不服向台北高等行政法院聲請停止執行獲准，黨產會不服提起抗告，最高行政法院昨天駁回抗告，全案確定。

洪孟楷今天表示，國民黨認為黨產會確實已經到了無法自圓其說的地步，國民黨從過去到現在法院裁定維持一貫的見解，要求停止執行，因為這會對於遭執行的財產難以回復，最高行政法院的裁定就是為了保障任何團體的財產權。

他說，這是憲法所賦予所有中華民國國民的權利，黨產會如果不願面對事實，就是藐視憲法、忽視法治。

洪孟楷表示，維護國家資產是全台2300萬人共同責任，但絕不是打著正義大旗，實際做對付政敵的操作就是轉型正義，過去九合一選舉人民已經用選票告訴執政黨不要再拚政治，如今一再執迷不悟，看來唯有用選票讓黨產會下架，才能真正擺脫這種違憲亂紀的惡質鬥爭。（編輯：林興盟）1080118