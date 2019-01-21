訪美計畫 吳敦義：考量中

（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）國民黨主席吳敦義今天前往宜蘭出席感恩茶會受訪表示，目前還沒有確定訪美計畫，最近有人回台邀請他訪美，還在考量中。

吳敦義下午出席宜蘭縣感恩茶會，媒體詢問傳出總統蔡英文今年下半年將出訪海地等加勒比海友邦，並爭取過境紐約，3月補選結束後，吳敦義是否可能會訪美？

「總是需要商量」，吳敦義說，目前還沒有確定計畫，全美台灣同鄉聯誼會邀請他很久，但美國實在太大，只去1、2個點恐怕不太好，如果要多跑幾個點就要花一點時間，現在這個時間點還沒辦法完全確定。

至於有媒體報導，國民黨有意在華府成立基金會，作為在美主要聯繫窗口，促進對美關係，基金會預計今年年中前即可成立。

對此，吳敦義表示，「不會，沒有這個計畫」，因為不必要，全美台灣同鄉聯誼會已成立多年，是個很健全的組織，過去自己也多次應邀前往演講，跑遍美國各大城市，對當地僑界都很熟，最近有人回台專程邀請他（訪美），他還在考量中。

對於國民黨總統初選時程，吳敦義說，現在還沒辦法完全確定，「恐怕就是在5月左右」，媒體接著要追問前立法院長王金平相關之事，話還沒說完，吳敦義便說「謝謝」離去。（編輯：李錫璋）1080121