防假訊息 總統：可加我臉書和LINE群組

（中央社記者劉建邦台北24日電）總統蔡英文今天表示，民眾手機常會收到許多訊息，但訊息有真假之別，若發現是假訊息就要立即查證，呼籲民眾可加入她的臉書和LINE群組，這樣可即時收到清楚且正確資訊。

蔡總統下午陪同民進黨籍台北市立委補選候選人何志偉等人赴海光宮參拜。總統致詞時做以上表示。

總統18日赴台南市白河福安宮媽祖廟贈匾，在致詞時也同樣提到，台灣民主受到假訊息威脅，希望大家加入她的臉書（Facebook）、LINE群組，接收最正確訊息，一起保護台灣主權。

總統今天陪同何志偉等人赴海光宮參拜時，發現民眾人手一機正在拍照。總統忽然話鋒一轉表示，民眾的手機常會收到許多訊息，但訊息有真假之別，若發現是假訊息就要立即查證，呼籲民眾可加入她的臉書和LINE，這樣可即時收到清楚且正確資訊。

總統指出，台灣是一個民主、自由的社會，且尊重言論自由，民主社會的人民能有獨立判斷和決定的時刻，但更重要的是，收到相關資訊要正確，若資訊不正確，就沒有真正民主。

總統表示，要守護民主，最重要就是資訊正確，目前外界充斥著許多扭曲、惡意、不確實訊息，這樣的訊息在外界流傳，就會傷害到民主。

九合一選舉，因前立委姚文智為參選台北市長辭去第二選區（士林、大同）立委職務而需補選。立委補選投票日將在27日登場，共5人投入選戰，綠藍白各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：李亨山）1080124