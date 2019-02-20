總統提名 郝龍斌籲滾動式民調納入韓國瑜

（中央社記者王承中台北20日電）國民黨副主席郝龍斌今天表示，黨內應針對2020總統大選各可能戰將進行滾動式民調，包括高雄市長韓國瑜、前總統馬英九都可納入，進行戰力評估，並針對可能對手做對比式民調。

根據蘋果日報公布民調指出，21%民眾認為韓國瑜代表國民黨參選最有勝算，其餘依次為前新北市長朱立倫19.1%、國民黨主席吳敦義13.3%、前立法院長王金平12.1%、馬英九3.6%。若民進黨仍由總統蔡英文競選連任，對上韓國瑜、朱立倫、王金平都敗選。

郝龍斌上午在臉書貼文表示，政黨提名，能贏最重要，黨內應針對2020總統大選各可能戰將進行滾動式民調，包括韓國瑜、馬英九都可納入，進行完整的戰力評估。

他指出，其實這不是新鮮事，包括總統、縣市長，國民黨每次重大提名都曾進行滾動式民調，特別針對可能對手做對比式民調，才能了解民意真正的走向。

郝龍斌表示，與其讓媒體做民調，黨中央更該自己做，才有更多資料、數據做進一步決策參考，並了解每個候選人的強弱項。例如，才能進一步分析調查高雄市民支不支持韓國瑜參選、台北市民支不支持台北市長柯文哲參選。

他認為，現階段，韓國瑜最在意的就是高雄市民的態度。不過，從今天媒體民調，他發現選情狀況還算樂觀。韓國瑜表現亮麗，這代表相較於柯文哲的4年市長任期，民眾更肯定才上任2個月的韓國瑜。

郝龍斌表示，除了韓國瑜外，其實朱立倫跟柯文哲的差異也不大，完全在誤差範圍內；王金平也超越蔡總統，所以目前看起來，只要國民黨「做對事、找對人」，2020國民黨絕對有一戰而勝的機會

他說，黨中央應盡速啟動黨內民調作業，甚至可以同步做黨員民調，兼顧黨意和民意，用民調評估實力，找對人發揮戰力。（編輯：謝佳珍）1080220