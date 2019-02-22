總統：眾志成城團結一致 必能度過國家難關

（中央社記者程啟峰高雄22日電）總統蔡英文今天到高雄市光德寺出席「中國佛教會啟建108年仁王護國息災祈福大法會」說，相信國民如果能像與會者一樣眾志成城、團結一致為國祈福，必能一關一關度過國家難關。

蔡總統上午由曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊等陪同出席法會為國祈福說，與會法師與信眾一起眾志成城為國祈福令她感動，也祝法會成功。

蔡總統隨後離開法會現場，但未受訪。（編輯：黃世雅）1080222

總統蔡英文（前中）22日南下高雄出席「中國佛教會啟建108年仁王護國息災祈福大法會」致詞表示，與會法師與信眾眾志成城為國祈福令她感動，若國人也能像與會一樣團結一致，必能讓國家的難關一關一關地過。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月22日