爭取台灣參加WHA 立院國民黨團籲陸方釋善意

（中央社記者王承中台北18日電）中國國民黨立法院黨團今天針對台灣未獲邀參與世界衛生大會（WHA）表示，大陸應考慮先釋出善意，主動透過世界衛生組織（WHO）與台灣分享防疫訊息、爭取台灣民眾好感，達到雙贏的結局。

第72屆WHA將在20日至28日舉行，來自各國的衛生官員及專家齊聚日內瓦，不過，因中國政治打壓，WHO連3年未邀請台灣參與。

國民黨團今天發出聲明表示，WHO的宗旨為「享有最高可及水準的健康是每個人的基本權利，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件而有所差別。」參與WHA與WHO，是台灣人民的基本權利。台灣連續3年未獲得WHO的邀請函，讓台灣人民的健康曝露在可能的防疫風險上。

國民黨團指出，在兩岸僵局仍未化解的情況下，大陸應考慮先釋出善意，主動透過WHO與台灣分享防疫訊息、爭取台灣民眾好感，進而達到雙贏的結局。

國民黨團表示，堅信台灣不應該在參與WHO上缺席。持續參與WHA及WHO將不止讓台灣人民受益，也讓台灣人民對WHO做出貢獻，並確保世界各地人民福祉。2003年全球性SARS事件，由於疫情資訊的不對稱，台灣承受慘痛的防疫教訓，這樣的事件不該再發生，WHO根據自身的憲章，對台灣在世界衛生合作的參與也無須設有任何條件。

國民黨團指出，參與WHA是身為世界公民的權利，也是義務，防疫無國界，政治歸政治、健康歸健康，沒有任何理由可因此犧牲台灣民眾的健康權益，全球衛生防疫工作更不可缺少台灣這一環節。這是跨國界的共同責任，期待世界繼續支持台灣未來在WHO的參與。（編輯：郭萍英）1080518