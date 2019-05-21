馬英九不滿境管期限延長 總統：保密與安全考量

（中央社記者顧荃、溫貴香台北21日電）前總統馬英九不滿出境管制時間延長，總統蔡英文今天說，除了保密因素，還有安全問題，例如馬英九申請要去香港，台港之間沒有合作關係，但必須確保前總統的安全。

因應國家機密法新制涉密人員出境管制最長6年。總統府17日發函給卸任總統、副總統等人員，調整管制期限；前總統馬英九、前副總統吳敦義若要登陸，必須再等2年。馬英九質疑是羞辱性的行政處分，20日向總統府提出申復，並表示願親赴總統府，當面向蔡總統說明。

蔡總統下午接受廣播節目「POP大國民」專訪時表示，馬英九如果想來總統府拜訪，她當然歡迎，除了出國的事以外，還有其他事可以聊聊，例如年金改革，他們交接時馬英九也有提到這個問題。

蔡總統指出，她要講的是，管制不是不能去，而是提出申請，看狀況再決定。

對於馬英九質疑「若要洩密一定要出國才能洩密嗎，這是什麼時代的邏輯」，蔡總統回應，確實現在的通訊發達，溝通方式進步，但是在面對面或一個不同情境裡受到的影響，就很難講。

蔡總統表示，在保密問題之外，還有相關人員的安全問題，馬英九申請要去香港時就有這個顧慮，因為台灣跟香港之間沒有相互協力的關係，必須要確保前總統的安全。

主持人詢問，雖然蔡總統卸任後也要受到出境管制，但外界認為蔡總統不可能去香港與中國訪問。蔡總統回應，「誰說我不可能？等我退任，我這個總統還要做很久」，時局會轉變，不能排除任何可能性。

另外，被問及「蔡英文路線」是什麼，蔡總統表示，一是經濟產業必須要轉型，不能老是守著中國路線，她花了3年讓產業出現新的可能性，投資環境更加有競爭力，現在很多台商回來，也不會過度依賴單一市場或「那個國家政治領導人的善意」。

她說，第二是國防自主，台灣長期以來，國防重要武器來自軍購，但受到政治性因素的限制，所以她的政策就是能自己做的盡量自己做。兩岸政策方面，她不挑釁、維持關係穩定跟和平，但碰到底線的時候，會堅定出來講，主權獨立自主不能被侵犯，例如中國國家主席習近平講一國兩制台灣方案的時候，就碰觸到底線，她必須出來講清楚，展現堅定保衛自己的決心。

主持人詢問，若連任成功，兩岸是否會更緊張或發生戰爭。蔡總統說，「我看不至於」，因為大家都知道維持穩定對所有人最好，相信中國也是如此。但中國對這個區域的企圖心越來越強，台灣需要能把國際力量集結變成助力的領導人，來面對這個局勢。（編輯：黃國倫）1080521