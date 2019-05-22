陳副總統：盼與加國擴大合作 創造雙贏

（中央社記者顧荃台北22日電）副總統陳建仁今天表示，台加兩國在教育、科技及產業創新與技術研發上，已有長年深厚的合作夥伴關係，期盼未來雙方在既有基礎上，擴大互惠互利的合作領域，共創雙贏契機。

陳副總統下午接見加拿大國家研究院院長伊恩．史鐸華（Iain Stewart）訪團，他致詞時表示，加拿大國家研究院過去20多年來，多次組團來台訪問，今年再次由史鐸華率領副院長和重要成員來訪，顯示史鐸華及加拿大學研界對台灣的重視和情誼，充分展現加拿大與台灣在科學合作上的深厚基礎以及堅實的夥伴關係。

陳副總統指出，史鐸華長期從事加國國家發展相關政策的擬訂，自2016年上任以來，已於2017年在渥太華與科技部長陳良基共同簽署見證台加科技合作備忘錄。今年，史鐸華更專程訪台推動雙邊科技交流，會晤台灣產官學研主管，並分享加國政策經驗。

他說，此行將有助於史鐸華瞭解台灣科技發展的現況，以利加拿大國家研究院持續推動與台灣科技發展合作。感謝史鐸華為促進雙邊未來更進一步的合作，專程到總統府來相談；也特別感謝加拿大國家研究院的夥伴們，長期以來對台加科技合作研究與人才培育，給予穩定支持。

陳副總統說，台灣和加拿大兩國在教育、科技及產業創新與技術研發上，已有長年深厚的合作夥伴關係。相信未來雙方將在既有的合作基礎上，擴大雙方可以互惠互利的合作領域，並在技術創新生態體系積極發展，共謀合作創造雙贏契機。

陳副總統並重申台灣對台加科技交流與新創合作的重視和承諾，未來將與加國各界共同努力，持續提升台加雙邊關係。（編輯：李信寬）1080522