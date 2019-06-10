首度主持政院青諮會 蘇貞昌：年輕與否是看觀念

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）行政院長蘇貞昌1月上任後，今天首度主持行政院青年諮詢委員會。他在會中表示，年輕與否並非看年紀，而是看觀念；有些人年紀輕輕但觀念老派，不肯接受新觀念，就無法與世界接軌。

行政院晚間發布新聞稿表示，蘇貞昌主持行政院青年諮詢委員會第2屆第2次會議時表示，青諮會委員是來自各行各業的年輕人，能為行政院注入新觀念，幫助行政機關與時俱進。他期盼委員永保熱情，協助推動國家進步。

蘇貞昌並表示，年輕與否並非看年紀，而是看觀念。如果觀念新穎且隨時對事物保持高度興趣，就會永遠年輕；有些人年紀輕輕但觀念老派，不肯接受新觀念，就無法與世界接軌。

對於委員提案建議安排第45屆國際技能競賽代表團於今年國慶典禮遊行，蘇貞昌表示，6月4日國慶籌備委員會成立後，內政部已先將此案轉請納入規劃，後續由勞動部、教育部協助籌劃相關事宜，讓在國際技能競賽為國爭光的優秀選手在國慶日當天接受國人喝采。

他說，年輕人有好舞台，演出才會精彩。政府注重技職教育，勞動部長許銘春也將親自率領選手前往俄羅斯參與第45屆國際技能競賽（WSC），請勞動部多支持選手的訓練。

另外，蘇貞昌強調，他日前陪同總統蔡英文前往左營國訓中心視察，宣示政府完善體育環境的決心。蔡總統表示將投入逾63億元，在國訓中心興建訓練場所、增加訓練設施、選手及教練的宿舍等；也針對不同選手安排客製化的教練、訓練師、按摩師等，並以科學、醫療分析等服務，協助選手在運動賽事上為國多爭取金牌。

在教育方面，蘇貞昌表示，已來台就讀大專校院的僑外生，對於台灣文化、語言與生活有一定程度的了解，請國發會、經濟部、科技部等部會持續鼓勵僑外生留台工作，充實產業人才。

對於委員建議簡化現行外籍學生申請文件認證流程，不須親赴駐外館處辦理在校文件認證一事，蘇貞昌回應表示，外交部目前作法已可授權代理人代為申辦；至於郵寄申辦，請外交部於現行法規內，考量駐地情況，研議簡化方法。（編輯：趙蔚蘭）1080610