陸軍航空特戰指揮部所屬潮州空降場25日進行跳傘訓練時，2名傘兵在落地前傘具碰撞導致吃風不足，摔落地面受傷，送往國軍高雄總醫院治療，目前2人意識清楚。中央社記者陳朝福攝 108年6月25日

（中央社記者王承中台北25日電）陸軍航特部政戰主任張維新今天針對傘兵跳傘受傷表示，兩名受傷學員腰椎骨折，但落地後意識清楚，生命徵象也穩定，經送醫後，一位正開刀治療，另一位傷勢較輕，仍在觀察中。

陸軍航空特戰指揮部今天指出，空降訓練中心上午於屏東地區執行跳傘訓練，高姓、施姓兩名受訓學員於跳出機門後，疑似傘具吃風不足，導致人員落地受傷，已後送國軍高雄總醫院治療。

張維新受訪表示，兩名受傷學員落地後意識清楚，生命徵象也穩定，經後送治療，目前一位學員正在開刀治療，另一位傷勢較輕仍在觀察中。

由於兩人都是腰椎骨折，是否會產生後續影響，張維新指出，兩個人落地後都有知覺，目前受傷觀察的學員手腳活動都正常，但對於未來復原的狀況，完全交給醫院處理。

張維新表示，兩名受傷學員為同一波次、自同一艙門跳傘的前、後兵，兩人在跳出機艙時傘具運作皆正常，也符合傘具相距6.3公尺的距離，但在離地高度200呎（60.96公尺）左右，傘具發生碰撞，才導致兩人傘具吃風不足而落地，確切原因仍待專案小組釐清。

軍方人士指出，兩名受傷學員均是上兵，且都是合格傘兵，有超過10次的跳傘經驗，今天兩人身著俗稱鐵漢裝的「特殊地形跳傘裝」進行「特殊地形跳傘」前置訓練的第2次跳傘。

軍方人士表示，本次事件與日前跳傘受傷的傘兵秦良丰不同，秦良丰當時是在1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足而直接落地。但本次受傷的學員則是在落地前才因傘具吃風不足，導致落地速度較快而受傷，但傘具仍有吃風，並非從高空直接落地。（編輯：郭萍英）1080625

航特部2傘兵跳傘落地受傷 皆意識清楚

（中央社記者郭芷瑄、陳朝福屏東縣25日電）陸軍航空特戰指揮部所屬潮州空降場今天上午舉行跳傘訓練時，2名傘兵在落地前傘具碰撞導致吃風不足，摔落地面受傷，航特部政戰主任張維新表示，目前2人意識清醒。

張維新表示，2名被送到國軍高雄總醫院治療的傘兵，醫師診斷高姓學員腰椎骨折需要開刀，施姓學員的腰椎及腿部骨折，兩人都需要開刀，目前2人意識清楚。

張維新表示，2名傘兵都有10多次的跳傘經驗，今天跳傘時，同梯次共有10人，從1250呎的高空跳下，根據機員及地上督導官目視，2人的傘在離開飛機後都有順利張開，但在離地約60呎處，2人的傘具碰撞，導致傘具吃風不足，摔落地面。（編輯：陳俊碩）1080625