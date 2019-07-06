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新疆廣設兒童教育營 吳釗燮喊話：把孩子送回家

最新更新：2019/07/06 12:53

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）根據新研究，中國強行將新疆穆斯林兒童與原生家人拆散，並展開大規模的「兒童教育營」寄宿學校興建工程。外交部長吳釗燮今天透過推特發文喊話，「關閉這些營地！把孩子送回家！」

英國廣播公司（BBC）報導，根據新研究，在數十萬維吾爾成人被送往大型營地時，中國強行將新疆穆斯林兒童與原生家人拆散，改變他們的信仰及語言，並展開迅速、大規模的「兒童教育營」寄宿學校興建工程。

BBC透過公開文件及訪問數十位海外家庭成員蒐集證據，發現某城鎮就有400多名兒童的雙親不是被送往再教育營，就是鋃鐺入獄。當局也展開官方評估，判斷這些孩童是否需要「集中照顧」。

吳釗燮今天在外交部官方推特分享BBC這篇報導，並用英文推文表示，中共菁英階層讓他們的孩子在西方民主國家接受教育，不過，新疆維吾爾族人卻得受到「集中照顧」，什麼樣的政府會這樣傷害自己國家的年輕人？他呼籲，「關閉這些營地！把孩子送回家！」

BBC在報導中引述德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）的報告。報告指出，新疆正在進行一場前所未有的學校擴張計畫。中國在新疆興建拘留營的同時，也提升全天候照顧大量兒童的能力，且似乎都鎖定了同一個族群。

政府數據顯示，這讓新疆幼兒園入學兒童總數從2017年開始，在短短一年內增加50多萬，維吾爾族及其他穆斯林少數族群兒童就占增長人數的9成以上。（編輯：張均懋）1080706

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