韓國瑜出線 王金平低調未回應

（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨總統初選結果出爐，未參加初選但仍持續下鄉行程的前立法院長王金平，儘管先前已表態不會脫黨參選，但今天一整天都無公開行程，且沒有相關回應，態度低調引起外界好奇。

王金平臉書直到今晚9時才更新，談的是台灣選手謝淑薇、詹詠然在溫布頓網球賽的好表現，不過，文末一席「常言道，放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持。」引人揣測。

國民黨今天公布總統初選民調結果，由高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨參加2020年總統大選。

韓國瑜去年成功當選高雄市長，協助三山造勢的王金平被譽為幕後功臣之一，也讓王金平累積角逐總統大選能量，但韓國瑜最終仍投入初選，兩人從盟友成為對手，王金平最後一刻表達不滿國民黨初選辦法，宣布不參加。

儘管如此，在基層仍有一定實力的王金平仍勤跑地方，成立王金平之友會，還找來初選5名參選人開直播。他訴求「參選到底」，但卻又表態不會脫黨參選總統，下一步到底如何走，一直都讓外界好奇。

王金平素來和前鴻海董事長郭台銘關係密切，郭台銘在總統初選落敗後，迄今也動向不明，兩人會不會合作，成為政壇關注焦點。

與王金平私交甚篤的前立委盧嘉辰說，王金平還是會扮演「桶箍」的角色，整合國民黨各方勢力，同心協力協助國民黨重新執政。

不過，王金平月初曾發表「最後關鍵，還來得及」，表達對初選民調的疑慮，甚至重提4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」的事件，引起聯想。不具名的黨內人士提到，「什麼事情都有可能發生」，就看黨內怎麼面對這些爭議了。（編輯：謝佳珍）1080715