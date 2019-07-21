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蔡總統過境丹佛
總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，返程過境美國丹佛市，會見科羅拉多州州長波利斯，並參訪美國聯邦機構包括美國國家大氣研究中心、國家再生能源實驗室等國家級單位，凸顯台美合作緊密。
蔡總統過境丹佛
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蔡總統過境丹佛3/14

大雨成災 蔡總統：高雄有需要中央全力支持

最新更新：2019/07/21 09:04

（中央社記者溫貴香丹佛20日電）總統蔡英文今天說，高雄發生水災，作為中央執政者，哪裡有需要一定都會提供協助、全力以赴，每個國民都要照顧，不會因為地方首長是不同政黨就有所差別，高雄有需要，政府全力支持。

總統結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦，返程過境美國丹佛最後一晚，與隨團媒體記者茶敘，預計台北時間22日返抵國門。

有關高雄發生暴雨，多處淹水，市長韓國瑜希望中央加發受災戶新台幣2萬元補助，不要偏差態度。對此，蔡總統表示，高雄有需要，政府會全力支持，不會因為地方首長是不同政黨就有所差別。

蔡總統表示，氣候變遷造成的災害，對很多政府都是很大的挑戰，台灣確實要去強化氣象觀測、預告、防治天然災害等能量，尤其是颱風研究。

總統說，她今天上午參觀美國兩個重要研究單位，美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory），都跟台灣合作關係密切，在福衛七號衛星上也有很多合作。這個領域上台美有很好的合作關係，希望可以持續深化，提升對天然災害的觀測跟掌握能力，更有效的防災或減災。（編輯：謝佳珍）1080721

地機族
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