吳敦義用行動挺韓國瑜 拚總統勝選立委過半

（中央社記者王淑芬高雄3日電）國民黨主席吳敦義今天與國民黨總統提名人韓國瑜同台造勢並擁抱，用行動挺韓。2人同聲批評民進黨執政經濟不佳及兩岸僵局，籲支持讓國民黨明年重返執政、立委席次過半。

「勝選2020團結相挺大會」晚上在高雄市勞工局禮堂舉行，支持者擠爆會場，韓國瑜與8名立委提名人同台造勢，在吳敦義帶領下，民眾高喊「凍蒜」，旗海飄揚，展現昂揚的士氣；吳韓手牽手高喊勝選、立委過半，也破除了諸多不利國民黨傳言的疑慮。

吳敦義一上台就有支持高喊「主席硬起來」，回應民眾的喊話，他再提和高雄市的淵源，籲大家支持高雄人最接近總統職務的機會，全力挺韓，並拚立委席次過半。他批評總統蔡英文執政經濟表現不佳、兩岸僵局、社會治安不好等，籲用選票讓「老英下台」。

韓國瑜批民進黨執政，顯現出「另外一種三民主義」是民不聊生、民氣可用、民心思變；批民進黨拿不出成績單，散布恐懼挑動兩岸關係，用兩岸緊張換取選票。他籲動員支持高雄市提名的8席立委全壘打，籲從大愛、大我出發，打一場2020中華民國保衛戰。

支持者揮舞國旗，團結大會在合唱中華民國頌、愛拚才會贏的歌聲中展現高昂團結勝選氣勢。（編輯：黃世雅）1080903

國民黨主席吳敦義（前左）與國民黨總統提名人韓國瑜（前右）3日晚間出席「勝選2020團結相挺大會」，兩人同台造勢並擁抱致意。中央社記者董俊志攝 108年9月3日