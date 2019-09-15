扁凱校國策班當講師 中監：參與活動都要申請

（中央社記者程啟峰高雄15日電）前總統陳水扁今天在臉書貼文指將在凱達格蘭學校國策班授課，高雄市議員陳致中說「非公開活動不用申請」。不過，台中監獄副典獄長戴明瑋表示，參與活動都要申請。

陳水扁一早在臉書（facebook）貼文揭露這項消息，還一次公布以他為首的這一期國策班師資陣容。由於陳水扁目前是保外就醫身份，安排授課受到關注。

陳致中告訴中央社記者指出，上課不是公開活動，所以不用申請。陳水扁被安排授課內容是「國家領導的藝術」，大約要到12月才上課；由前總統親自授課，應該能讓學員獲益良多。

有關陳水扁到凱校授課不用申請的說法，戴明瑋接受中央社記者電話採訪時對此表示，陳水扁參與活動都要申請。

陳水扁貼文指出，「阿扁誠摯邀請您或推薦新血作伙報名凱校國策班24期」，28日開學，北部上課。

貼文中，陳水表示，國家領導與發展策略班旨在培育與儲備台灣優秀的社會菁英，除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動包括「台灣精神之旅－攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」等。（編輯：戴光育）1080915