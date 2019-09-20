被藍委誇讚施政成果 蘇貞昌自信笑回有做事

（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立委廖國棟今天在總質詢時誇讚行政院長蘇貞昌在很多原住民地區有施政成果。對此，蘇貞昌自信笑回，「謝謝，這是會做事。」獲得肯定的蘇貞昌還幽默對廖國棟說，「韓國瑜會罵你」。

立法院院會邀請蘇貞昌列席報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。

廖國棟質詢一開始時就氣氛和諧的對蘇貞昌說，「先和院長拉點關係，我們是『親戚』，因為您女婿是我都蘭部落的優秀青年」，希望今天總質詢對話有所成就。

質詢過程中，廖國棟關心包括原住民傳統領域在內等問題，也重視台東到花蓮的交通。談及花東地區發展條例、花東地區永續發展基金時，廖國棟說，政府創造了很多原住民地區的建設，他要謝謝蘇貞昌把相關工作做得非常好，要給予誇獎。

對於施政表現被在野黨立委誇讚，蘇貞昌自信笑回，「謝謝，這是會做事。」

廖國棟也建請中央統一協調幫助原住民解決土地問題。蘇貞昌說，原住民族地區有些受限於土地或當年的狀況，立委所講範圍太廣，會請原民會逐一了解。

另外，廖國棟也請蘇貞昌能否宣示，如果「連任」就把花東快速道路做好。他希望蘇貞昌能夠允諾，如果續任行政院長，在下次卸任前，一定把花東快速道路做起來。

答詢時，蘇貞昌笑回，「你一定有看過民調」，知道總統蔡英文連任有希望。蘇貞昌還對廖國棟開玩笑說，「你這個，（國民黨總統參選人）韓國瑜會罵你」。（編輯：李信寬）1080920