拚總統立委雙贏 藍綠雲林競選組織底定

國民黨雲林縣黨部15日宣布2020雲林縣總統立委聯合競選總部組織，國民黨提名總統參選人韓國瑜的小舅子、雲林縣議員李明哲（圖）懇託民眾支持雲林女婿當選總統。中央社記者姜宜菁攝 108年10月15日

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）國民黨雲林縣黨部今天宣布2020雲林縣總統立委聯合競選總部主委為雲林縣長張麗善。另外，總統蔡英文競選連任雲林辦公室主委為中華民國雲林同鄉總會長黃銘得，藍綠組織底定。

張麗善表示，國民黨提名總統參選人、高雄市長韓國瑜是雲林女婿、雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞是雲林媳婦、雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡是雲林女兒，家人參選手臂彎內不彎外，支持家人是天經地義。

她提到，唯有雲林女婿被看見，雲林才會被重視，距離明年大選只剩不到90天，仰賴大家團結齊心，這是雲林發展的契機，雲林贏台灣就贏。

韓國瑜小舅子、雲林縣議員李明哲懇託民眾支持雲林女婿當選總統，他說，韓國瑜是會做事不會廣告的人，韓國瑜一直希望台灣走向正向，所以堅持不抹黑對手。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄公布競選組織，雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉擔任榮譽主委，雲林縣議長沈宗隆擔任後援會總會長，張麗善擔任主委，並訂下「團結雲林、贏回台灣」的目標。

民進黨雲林縣黨部9月24日確定蔡英文總統競選連任雲林辦公室人事布局，由國策顧問、中華民國雲林同鄉總會長黃銘得擔任雲林縣競選辦公室主委，肩負雲林縣總統選務事宜，競選總幹事由黨部主委廖丁賜接任，雲林辦公室預計10月底成立。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081015