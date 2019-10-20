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蔡總統呼籲國會過半 力挺改革建設計畫

最新更新：2019/10/20 16:18

（中央社記者趙麗妍台中20日電）總統蔡英文今天感謝勞工朋友的努力，國家才可以不斷前進，創造許多讓人驕傲的成果。選戰倒數80多天，蔡總統呼籲，讓國會過半，讓過半立委相挺總統的改革跟建設的計畫。

蔡總統下午到台中市出席全國勞工幹部後援會成立大會，共有20多個團體出席，隨後又前往全國機車後援會成立大會，後援會支持者熱情歡迎，旗海飄揚，歡迎蔡總統進場。

蔡總統致詞表示，因為勞工朋友的努力，國家才可以不斷地前進，創造許多讓人驕傲的成果，台灣經濟穩定成長，經濟成長的果實與台灣人分享，也有今年5月大減稅，而且她上任後多次調整基本工資，讓打工的年輕人，二度就業的朋友都可會感受到收入的提升。

總統邀約現場的勞工朋友一起努力，把台灣的產業做起來，再創台灣產業榮景，蔡總統說，再給她4年，國會要過半，國會沒過半，她要做的改革、大建設做不到。

蔡總統舉例，過去幾年支撐台灣經濟發展的前瞻建設計畫，在立法院24小時不斷電審議，讓前瞻建設計畫通過，台灣的內需、基礎建設可以有足夠的預算支撐，讓台灣經濟可以穩定發展。

蔡總統出席全國機車後援會成立大會時回憶起，她是在修車廠長大。民眾的生活各層面的鹹酸甜，基層的意見機車行掌握最精確，機車後援會就是民意組成的最前線。

總統表示，機車已是生活的一部分，但也是要顧好環保，發展油車、電車共存，未來補助油車電車都有，只要符合環保規定，讓台灣的空氣污染持續下降，改善空氣品質，政府會跟大家站在一起，幫助大家。

蔡總統指出，政府將開班授課，讓大家的技術不只可以修油車，也能修理電車，課後還將頒予證書，這就是「油電雙贏」。

總統選戰倒數80多天，蔡總統呼籲，大家幫忙宣傳政績，杜絕假消息，大家團結一起，繼續走下去，2020台灣要贏。（編輯：林沂鋒）1081020

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