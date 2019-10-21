林右昌指韓國瑜落跑 市長都做不好總統怎會做好

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）高雄市長韓國瑜16日起請假投入總統大選，基隆市長林右昌今天再度批評，指高雄鄉親很悶，選了「落跑」市長，韓國瑜連市長都做不好，總統怎能做得好。

「總統蔡英文、立委蔡適應後援總會辦公室」上午在基隆市信二路舉行揭幕典禮，市長林右昌出席站台並贈送彰化「埔鹽順澤宮」帽子，祝福蔡適應高票當選。

林右昌致詞表示，蔡適應不僅獲公民監督國會聯盟肯定，評鑑為優秀立委，且蔡適應和他溝通零距離，這就是推動基隆市政最好的表現，大家要選一名能與市長配合，沒有隔閡的立委。

林右昌話鋒一轉提到，上週到屏東欣賞設計展，看到屏東在縣長潘孟安執政下和基隆一樣，展現出活力和自信，接著他又到高雄，很多鄉親對他說高雄很悶，因為他們選了一名「落跑」市長（指高雄市長韓國瑜），跑去選總統。

林右昌表示，基隆市只有37萬人口，自己就要從早拚到晚，拚了4年才有一點成績，市長跑去選總統等於高雄放空城，家裡沒大人螺絲怎會鎖得緊，高雄市府等於無政府狀態，如果市長可以這樣做，就讓副市長當市長就好了，何必選市長。

林右昌指出，如果沒有市長盯住，市政很難快速推動，更不用說市長才當沒多久就跑去選總統，大家心裡應該有一把尺，「市長就做不好，總統怎麼能做得好」，這是非常簡單的道理。（編輯：張銘坤）1081021